Il futuro di Muller è un caso. "Nessuna offerta dal Bayern, è stato snobbato. Usa opzione più gettonata"

In Germania ildi Thomasè ormai diventato un vero e proprio. Il contratto che lega l’attaccante tedesco alMonaco scadrà il prossimo 30 giugno, ma il discorso per il rinnovo tarda a decollare (eufemismo): nonostante le recenti rassicurazioni del direttore sportivo Max Eberl, è molto probabile che – dopo oltre 17 anni di matrimonio – il classe ’89 possa lasciare il club bavarese per cimentarsi in una nuova esperienza., cosa succede?Sull’argomento si sono soffermati i principali media tedeschi. L’edizione online della “Sueddeutsche” ritiene che il motivo della mancata fumata bianca riguardi da vicino lo stesso Eberl:“La dichiarazione di Eberl a gennaio rimane indimenticabile: «Thomas non ha bisogno di negoziare molto. Se dice che vuole continuare, allora ci guarderemo negli occhi, poi guarderemo la squadra e poi andremo avanti.