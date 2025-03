Sport.quotidiano.net - Il Fucecchio cala il tris. Botta e risposta al Corsini

Leggi su Sport.quotidiano.net

3 MASSESE 2: Del Bino, Orsucci (35’ Iommazzo), Arapi, Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Cenci (60’ Guerrucci), Geniotal, Agostini (79’ Fiorini), Rigirozzo, Sciapi. A disp.: Fiaschi, Nannetti, Iommazzo, Guerrucci, Melani, Fiorini, Shllaku, Paradiso, Compagnucci. All.: Targetti MASSESE: Cozzolino, Mapelli, Quilici, Brizzi, Andrei, Favret (86’ Nannipieri), Bartolomei (76’ Vignali), Mariani (72’ Romiti), Buffa, Anich (57’ Costanzo), Ferrara. All.: Pisciotta. Arbitro: Bogo di Oristano. Reti: 20’ Ferrara; 21’ Lecceti; 29’ rig. Buffa; 65’ Guerrucci; 75’ rig. Sciapi.– Bella partita aldi, dove i padroni di casa hanno la meglio al termine di un susseguirsi di emozioni.tra il 20’ e il 21’: prima la Massese passa in vantaggio con Ferrara, abile a trafiggere Del Bino sul primo palo su assist di Buffa, poi Lecceti pareggia dopo un batti e ribatti al limite dell’area.