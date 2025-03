Ilrestodelcarlino.it - Il Fosso doma un Roma City non affatto scontato. Duello, tre reti e alla fine punti sempre preziosi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

2 FORSEMPRONESE (4-3-2-1): Bianchini 7; Bianchi 7 (11’ st Riggioni 7), Urso 7, Giunchetti 7, Camilloni 7,5; L. Pandolfi 7 (19’ st Thiane 7); Amerighi 7, R. Pandolfi 7,5 (42’ st Bucchi ng), Satalino 7 (25’ st Torri 7), Casolla 7,5 (25’ st Conti 7), Kyeremateng 7. All.: Michele Fucili.(4-4-2): Salvati 6,5; Delmastro 6,5 (14’ st Hernandez 6,5, 35’ st Ofoma 7), Spina 6,5; Trasciani 6,5, Calisto 6,5; Icardi 6,5, Gelonese 6,5, Giorgini 6,5, Marchi 6,5; Limongelli, Omohonrian 7. All.: Boccolini. Arbitro: Anna Frazza di Schio 6,5.: 7’ pt Camilloni; 16’ pt Casolla; 42’ pt Omohonrian; 22’ st R. Pandolfi; 36’ st Ofoma. La giornata numero 29 vedeva di fronte due squadre agli antipodi della classifica. Ilmbrone guardava infatti ildall’altezza della quinta piazza in graduatoria generale, ovvero dzona playoff, mentre gli ospiti erano arrivati in riva al Metauroricerca disalvezza, essendo impantanati nei bassifondi dei playout.