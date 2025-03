Firenzetoday.it - Il figlio dell'ultras “Ciccio Fiorenza” apre l'attività progettata insieme al padre: "Un'avventura per tenere vivo il suo ricordo"

Leggi su Firenzetoday.it

Manildelgrazie all'. Una missione difficile quanto bella quella di Tommaso Mearini,di Massimiliano, l'ex calciante e tifosissimoa Fiorentina che tutti in città conoscevano come “”. Quest'ultimo scomparso.