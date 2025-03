Ilgiorno.it - Il drone è russo, ha sorvolato 5 volte: le indagini confermano lo spionaggio sul Lago Maggiore e ipotizzano “una mano italiana”

Milano – Nessuno lo ha visto, ma c’era. Un fantasma nei cieli lombardi, sfuggente come una spia ben addestrata. Eppure, qualcosa ha tradito la sua presenza. I captatori del Joint Research Centre di Ispra, nel Varesotto, hanno registrato frequenze sospette, riconducibili a undi fabbricazione russa. Da qui la segnalazione, scattata il 28 marzo, e l’avvio delledei carabinieri del Raggruppamento operativo speciale. Gli inquirenti hanno accertato almeno cinque sorvoli in un arco di pochi giorni. Poi, il silenzio. Ilè svanito nel nulla. Ma le tracce che ha lasciato dietro di sé parlano chiaro: non si trattava di un giocattolo né di un semplice errore di rotta. Un’ombra sui cieli lombardi Indagine perL’analisi delle frequenze Una? Il gioco delle spie Un’ombra sui cieli lombardi Il Joint Research Centre di Ispra non è un centro qualsiasi.