Lopinionista.it - Il design incontra l’arte del caffè alla Milano Design Week 2025

Leggi su Lopinionista.it

Un viaggio immersivo dal chiccotazzina: il Perfetto District si arricchisce con il De’Longhi Coffee Lounge– De’Longhi, icona indiscussa delitaliano e maestra neldelperfetto, invita a un viaggio sensoriale unico. Da sempre all’avanguardia nella creazione di macchine dache fondono estetica raffinata e tecnologia innovativa, De’Longhi porta nelle case di tutto il mondo unperfetto, celebrando il rito italiano per eccellenza. Quest’anno, l’esperienza si fa ancora più coinvolgente con il Perfetto District, un percorso che ridefinisce il piacere delattraverso un percorso immersivo dal forte impatto emotivo.Un viaggio nel cuore della bevanda che coinvolge tutti i sensi, e invita a scoprire il piacere autentico di un rito quotidiano, attraverso instzioni immersive,raffinato e momenti di degustazione, in cui si uniscono creatività, ospitalità e passione per il dettaglio.