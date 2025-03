Ilfattoquotidiano.it - Il ddl Sicurezza contiene norme da stato di polizia: noi di Articolo21 passeremo dall’indignazione all’azione

No, noi non ci stiamo,. Il ddlin discussionedadi, un vero e proprio piano di aggressione al pensiero critico. Lesi inseriscono nel contesto di un tentativo di colpire la divisione dei poteri, di minare i poteri di controllo – in primis giustizia e informazione – di svellere la matrice della Costituzione antifascista, pacifica, antirazzista.L’articolo 31 del ddl prevede addirittura che persino scuola e università siano obbligate a fornire informazioni ai servizi segreti, magari su uno sciopero, su una manifestazione per Gaza, sulle proteste contro i governi.dadi, oltre quelle già adottate in Ungheria.Come se non bastasse questa mattina i legali e i costituzionalisti aderenti all’associazione hanno confermato che quell’articolo, come è scritto, si applicherà anche alla Rai, alle emittenti, alla radio, alle agenzie.