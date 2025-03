Gqitalia.it - Il croccante oroscopo di aprile 2025

Qualche previsione e qualche consiglio dall'.Arietevi scuote come bustine di zucchero al bancone del bar. Con il Sole nel vostro segno, siete pronti a correre a testa bassa, ma la fretta potrebbe solo farvi inciampare. In amore, lasciate perdere i drammi: la passione non giustifica le mattane. Sul lavoro? Se vi ascoltano, bene. Se no, prendetevi un po’ di tempo per capire se vale la pena litigare e fare una bella scenata campale. Probabilmente sì.Motto del mese: correte, ma non lamentatevi se poi vi scoppiano le scarpe.ToroL'divi dice di fermarvi. E no, non è un suggerimento: è un ordine. Con la primavera che chiama, non è il momento di rincorrere il nulla. Fate una pausa, respirate, prendete un caffè decaffeinato al tavolo. In amore, non fate i muri di Berlino: lasciate che ogni tanto qualcuno vi scavalchi e metta un piede dentro.