Il Costone ritrova la vittoria e recupera Nasello. Si riapre la corsa per l’accesso ai play off

86 Casale Monf. 79: Brocco ne, Massari ne,21, Paoli F. 11, Paoli M. 8, Banchi 5, Zeneli 3, Bruttini 2, Sebastianelli 4, Bastone 22, Torrigiani 10. Coach: Belletti. CASALE MONFERRATO: Giacomelli 8, Bovo 7, Sirchia 19, Avonto 29, Grignolio ne, Speroni 6, Kabuya, Raiteri 4 Tambwe 2, Rosso 4. Coach: Vigneri. Arbitri: Corso, Baldini. Parziali: 21-26, 49-45, 73-62. SIENA – Ilcontro Casale Monferrato hato lae il giocatore Ferdinando. 86-79 il punteggio con cui il Vismederi ha regolato il team piemontese, interrompendo una striscia di 3 ko consecutivi e rilanciandosi nella lotta molto accesa per conquistareaioff. Ma la vera notizia di giornata è stata rivedere a sorpresa(nella foto) regolarmente in campo dopo l’infortunio alla spalla riportato con Oleggio lo scorso 1° marzo: un recupero lampo per l’asso costoniano, autore di una prestazione super, con ben 21 punti complessivi di cui 15 nella sola prima metà di partita.