Dilei.it - Il coraggio di due infermiere mentre proteggono i neonati dal violento terremoto in Myanmar

Leggi su Dilei.it

Pochi secondi e la terra trema. Non c’è tempo di pensare, solo quello, brevissimo, per cercare riparo e mettersi in salvo. Le immagini delche ha colpito ilil 28 marzo 2025 stanno facendo il giro del mondo. Il terrore che avvince i passanti, i palazzi che crollano, le vite appese a un filo troppo sottilei soccorsi continuano instancabili. Ma ci sono immagini destinate a prendere un piccolo pezzo del nostro cuore. Quelle di chi, nonostante la paura per se stessi e per i propri cari, scegliesamente di difendere chi di difese non ne ha. Chi, come inel reparto neonatale di un ospedale, non ha nulla sotto cui proteggersi e da quelle scosse non può scappare.Ildi duee la forza della vitaUn video ci restituisce le immagini di un reparto neonatale dell’ospedale Jingcheng nello Yunnan, in Cina, che si trova proprio al confine con il