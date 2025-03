Ilgiorno.it - Il comasco Matteo Mauri nuovo coordinatore della Lega Giovani Lombardia

Como, 31 marzo 2025 –, consigliere di Figino Serenza (in provincia di Como), è il. Il 29enneè stato eletto all'unanimità dal congresso dei militanti che si è tenuto sabato a Suisio, in provincia di Bergamo. “Le sfide per ileghisti oggi sono moltissime in questi tempi dove ancora vige la dittatura del politicamente corretto, dove un giovane studente se non allineato al pensiero progressista viene messo in difficoltà, già dai licei alle università. Dobbiamo essere politicamente ribelli contro questo sistema, affermare con forza i principi delle Libertà. Nelle scuole, nelle piazze, nell’impresa e nel mondo del lavoro. Perché un Paese che vuole investire sui, investe nelle Libertà. Autonomia, identità, lavoro e sicurezza: queste sono le tematiche chiave emerse dal Congresso e su cui ci faremo sentire”, ha affermato