Il colpo sotto la cintura | tre etti di hashish

Alla vista di una volante ’pericolosamente’ vicina, ha affrettato il passo, pensando così di eludere il controllo. Invece, proprio questo suo comportamento ha attirato su di lui l’attenzione dell’equipaggio della polizia che, a fine serata, lo ha arrestato con l’accusa di detenzione di stupefacenti a scopo di spaccio. È finito in manette sabato pomeriggio un marocchino di 28 anni, irregolare in Italia e già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione, oltre a precedenti specifici. Una volante della Questura lo ha intercettato poco prima delle 16 mentre camminava in via del Borgo di San Pietro, in zona universitaria. Il nordafricano, sentendosi osservato, ha cercato di svicolare senza destare troppi sospper eludere il controllo imminente. Gli agenti lo hanno però raggiunto e fermato in viale Masini.