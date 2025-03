Il cervello complice | teatro neuroscienza e consapevolezza al centro del nuovo episodio di Cinema Stories

Leggi su Dailyshowmagazine.com

È online la nuova puntata di– il podcast firmato Daily Show Magazine – che questa settimana accende i riflettori su uno spettacolo teatrale che unisce divulgazione scientifica, introspezione e comicità: Il. Ospiti del podcast, condotto da Sofia Riccaboni, sono Silvia Mazzotta e Giuseppe Gandini, interpreti e ideatori della pièce in scena alMarconi di Roma dal 27 al 30 marzo.Dal TED Talk al palcoscenicoLo spettacolo prende spunto dal libro Ildi Jill Bolte Taylor, neuroanatomista americana che ha raccontato la propria esperienza di ictus nel celebre TED Talk che ha commosso milioni di spettatori in tutto il mondo. Silvia Mazzotta, colpita dalla forza di quella testimonianza, ha proposto al regista Giuseppe Gandini di trasformare il tema in una commedia teatrale.