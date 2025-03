Ilfattoquotidiano.it - Il Ceo di Primark si dimette dopo le accuse di “comportamenti impropri” verso una collega

L’amministratore delegato di, Paul Marchant, ha annunciato le sue dimissioni,16 anni alla guida, con effetto immediatoche sono venuti a galla da un’inchiesta interna alcuni “unain pubblico. L’inchiesta, spiega l’Associated British Foods in una nota, è stata “condotta da avvocati esterni su un’accusa mossa da un individuo in merito al suo comportamento nei suoi confronti in un contesto sociale”.Sempre nella stesa nota Abf viene spiegato come Marchant sia stato collaborativo nel caso: “Paul Marchant ha collaborato all’inchiesta, ha riconosciuto il suo errore di giudizio e ammesso che il suo comportamento è stato inferiore agli standard attesi”, ha dichiarato la società. Inoltre il Ceo si è scusato con la donna al centro della vicenda, con il consiglio di amministrazione dell’Abf e con “i suoi colleghi die altre personete all’azienda”.