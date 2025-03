Lanazione.it - Il Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni ad Anghiari

Arezzo, 31 marzo 2025 – È per sabato 5 aprile l’appuntamneto con lacontemporanea curato daDance Hub,per la promozione, inserito all’interno di Trienniocefali, la stagione teatrale 2025 del Teatro di. In scena alle ore 21, al Teatro dei Ricomposti di(Ar), “I Satiri” spettacolo deldiche ne cura la coreografia; con gli interpreti Maurizio Giunti, Jari Boldrini, e la musica dal vivo di Naomi Berrill. Iltore getta il corpo nell’abisso del gesto dicendo sì alla vita. Può darsi che siamo stati raggiunti dall’insegnamento del gesto che, irrorandosi con lentezza nel corpo, lo forgia senza mai appropriarsene. Il Satiro, come ci dice Nietzsche ne “La nascitaTragedia” e per richiamo sapienziale Giorgio Colli ne “La nascitafilosofia” potrebbe essere colui che getta lo sguardo nell’abisso dicendo sì alla vita: non la notte ma la sua primavera.