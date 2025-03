Il Celta si esaurisce in una mattina la sua camicia tributo a Vigo

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-31 20:23:00 Giorni caldissimi per il calcio spagnolo!Lui celtico contesa il tuo partito contro Las Palmas Con unain bianco e nero, qualcosa di eccezionale quando lo fai a casa e così abbandona il suo tradizionale elastico celeste per un giorno. Il motivo ne è valsa la pena, onorando la città diche deriva dalla celebrazione del suo weekend tradizionale festa del Riconquista.Lui successo Il lancio di questa maglietta è stato straordinario, lCome 1809 – in onore all’anno della riconquista di-messo in vendita, hanno esaurito il mattino.Centinaia di fan Si sono già riuniti alle porte dei due negozi Celtic ufficiali Dalla primaper ottenere la maglietta speciale in onore die la sua riconquista e ispirata dall’inno centenario di C. Tangana, ‘Oliveira dos cenos’.