Il boom dei fondi pensione. Tassazione agevolata e rendimenti in crescita

Il sistema pensionistico italiano si basa su due pilastri: la previdenza obbligatoria, che riguarda l’Inps e le casse professionali, e la previdenza complementare, che integra ladi base ed è volontaria. Quest’ultima si articola in diverse forme:negoziali,aperti, Piani individuali pensionistici (Pip) epreesistenti. I contributi sono rappresentati dai versamenti effettuati dal lavoratore, dal contributo del datore di lavoro, se previsto, e dal Tfr futuro, in tutto o in parte. Quindi la ‘posizione individuale’ è data dai contributi più idell’investimento, sotrratti i costi di gestione e aumenta con la durata del periodo di versamento. La previdenza integrativa è perciò oggi una scelta fondamentale per garantire unadignitosa, soprattutto per le nuove generazioni.