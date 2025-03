Panorama.it - Il bastone e la carota: Trump punta a un nuovo accordo sul nucleare con l’Iran

Donaldcontinua a mettere sotto pressioneper costringerlo a sedersi al tavolo delle trattative. L’obiettivo? Negoziare una nuova intesa sul.“Ho inviato loro una lettera di recente e ho detto: dovete prendere una decisione, in un modo o nell’altro, e o dobbiamo parlare e discuterne o succederanno cose molto brutte al”, ha dichiarato il presidente americano venerdì, riferendosi alla missiva che, tempo fa, aveva fatto recapitare al regime khomeinista. “Non voglio che ciò accada. La mia grande preferenza, e non lo dico per forza o debolezza, la mia grande preferenza è che risolviamo la questione con. Ma se non la risolviamo, alsuccederanno cose brutte, brutte”, ha proseguito. Nella lettera,aveva dato aldue mesi di tempo per concludere una nuova intesa sul: in caso contrario, Washington non aveva escluso un’azione militare contro i siti atomici del regime khomeinista.