Lanazione.it - Il 5 aprile il Masaccio d’Essai di San Giovanni approfondisce il film di Mastandrea “Nonostante”

Arezzo, 31 marzo 2025 – Sabato 5ild'Essai di SanValdarno ospiterà un evento speciale: la proiezione del" di Valerio, arricchita da un interessante dibattito di approfondimento. Racconta la storia di un uomo in coma che, in uno stato di sospensione tra la vita e la morte, interagisce con medici, infermieri e altri pazienti, fino all’arrivo di un nuovo ricoverato che cambierà il suo percorso interiore. Una narrazione intensa che pone interrogativi profondi sul significato dell'esistenza e della solitudine. L'iniziativa, organizzata dalin collaborazione con AltraPsicologia Toscana e con il patrocinio del Comune di SanValdarno, prenderà il via alle ore 21,15 con un’introduzione a cura di esperti del settore psicologico.