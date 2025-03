Lettera43.it - Il 31 marzo ricorre la Giornata mondiale del backup

«Non farti fare un Pesce d’aprile! Fatti trovare preparato». È lo slogan che accompagna il WorldDay, ladedicata al, che si tiene ogni anno il 31. Una data non casuale, in quanto cade proprio nel giorno antecedente a quello degli scherzi per eccellenza. L’iniziativa è nata nel 2011 da un’idea di Ismail Jadun, fondatore americano della società 614a, al fine di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di proteggere i dati online e offline mediante un salvataggio su uno spazio di memoria secondario rispetto al dispositivo principale oppure in Rete. In informatica, infatti, ilindica la procedura mediante la quale si crea una copia di sicurezza dei dati personali su un hard disk o una SSD fisica oppure su un cloud virtuale. Così da non dover dire addio a bei ricordi o documenti importanti in caso di rottura o smarrimento del device.