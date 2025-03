Modenatoday.it - Idrogeno al 5% nel gas per uso domestico, altro step per la sperimentazione nazionale a Castelfranco

Leggi su Modenatoday.it

Per la prima volta a livello, una miscela di gas naturale eal 5% è stata immessa in una rete di distribuzione gas a servizio di un’area residenziale. La- iniziata anni fa e giunta fino a questosuccessivo - è possibile grazie al protocollo, unico in.