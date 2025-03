Digital-news.it - IDDU – L’ULTIMO PADRINO: Toni Servillo e Elio Germano protagonisti in prima TV su Sky Cinema e NOW

Arriva inTV su Skyconed, in onda lunedì 31 marzo alle 21:15 su SkyUno, in streaming su NOW e disponibile on demand.Presentato in concorso all’81ª Mostra internazionale d'artetografica di Venezia,racconta la storia liberamente ispirata a fatti realmente accaduti durante la latitanza di Matteo Messina Denaro. Il film è diretto da Fabio Grassadonia e Ano Piazza, che firmano anche la sceneggiatura.sono Matteo () e il personaggio immaginario di Catello Palumbo (), modellati su atti giudiziari e dati biografici di dominio pubblico che riguardano la vicenda del noto boss mafioso.La storia trae infatti ispirazione dal carteggio tra Messina Denaro e un ex sindaco del suo paese d’origine, incaricato dai servizi segreti italiani di dar vita a una corrispondenza epistolare con il capomafia latitante al fine di stanarlo.