Idb Group. L’innovazione nel dolciario d’eccellenza

ABBINARE LA DOLCEZZA DEI PRODOTTI da forno al business economico. La IDB, storica realtà veneta specializzata nei prodotti delle ricorrenze, dove l’intrattenimento è uno dei momenti di gioia che non può essere sminuito da prodotti di scarsa qualità, ha chiuso il 2024 con un fatturato di 72 milioni di euro, un Ebitda di 6 milioni e dà lavoro a un centinaio di addetti fissi che diventano 400 considerando gli stagionali. Il percorso che porta alla nascita di IDBha inizio nel 1795 a Foligno e, in epoca più moderna, l’azienda si è via via sviluppata diventando una catena di pasticcerie per poi, nel 2000, effettuare un passo fondamentale per la propria crescita attraverso l’acquisizione della Industrie Dolciarie Borsari (IDB), divenuta da quel momento sede del gruppo. Con sette marchi di proprietà – tra cui Giovanni Cova & C.