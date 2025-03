Anteprima24.it - Iannone sottosegretario ai Trasporti: Santocchio esprime sostegno e fiducia

Tempo di lettura: 2 minutiAncora un importante riconoscimento per la classe dirigente e istituzionale del nostro territorio: il senatore Antonio, commissario regionale di Fratelli d’Italia, sarà nominatoai. Una nomina che premia il suo lungo percorso politico e istituzionale, caratterizzato da impegno costante e attenzione ai bisogni del territorio.“La nomina del senatore Antonioairappresenta un risultato di grande valore per la nostra comunità e per il nostro partito – dichiara Mario, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia a Scafati e componente del Consiglio di Amministrazione di Busitalia – Sita Nord. – Si tratta di un riconoscimento meritato per un uomo che ha sempre dimostrato serietà, dedizione e una forte vicinanza ai cittadini”.