I reperti del museo di Anatomia di Pisa comparsi nella fiction "Costanza" di Rai 1

, 31 marzo 2025 - Ildiumana “Filippo Civinini” dell'Università diha fornito alcuni materiali di scena per la” in onda in prima serata su Rai 1 da ieri sera, domenica 30 marzo. Si tratta di un microscopio antico, crani, scheletri, preparati anatomici e modelli embriologici. La produzione si è inoltre ispirata alla Scuola medica dell’Ateneono per ricostruire gli ambienti interni nei teatri di posa. "" è una serie televisiva italiana in quattro puntate tratta dai romanzi della scrittrice Alessia Gazzola che ha come protagonista la paleopatologaMacallè interpretata dall'attrice Miriam Dalmazio. Ildiumana “Filippo Civinini” si trova ain via Roma 55, nell’istituto diumana della Scuola medica dell'Università di