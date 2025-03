Ilveggente.it - I pronostici di lunedì 31 marzo: Serie A, Liga e Premier League

Leggi su Ilveggente.it

di31: ci sono i posticipi diA e, in campo anche altri campionati minori in giro per l’EuropaUna piccola porzione di salvezza il Verona potrebbe averla conquistata due settimane fa a Udine, espugnando il Bluenergy Stadium con un gol di Duda (0-1). Una vittoria di platino per i gialloblù, capaci di reagire dopo la doppia sconfitta con Juventus e Bologna e di portarsi a +7 sulla terzultima. La squadra di Paolo Zanetti non può ancora considerarsi fuori pericolo ma rispetto ad un paio di mesi fa l’obiettivo del mantenimento della categoria appare più alla portata.Idi31A,(LaPresse) – IlVeggente.it Nei bassifondi della classifica, infatti, continuano a procedere a rilento. E tra le squadre che rischiano di essere risucchiate c’è pure il Parma.