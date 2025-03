Ilveggente.it - I pronostici di lunedì 31 marzo: Serie A, Liga e altri campionati

di31: ci sono i posticipi diA e, in campo ancheminori in giro per l’EuropaUna piccola porzione di salvezza il Verona potrebbe averla conquistata due settimane fa a Udine, espugnando il Bluenergy Stadium con un gol di Duda (0-1). Una vittoria di platino per i gialloblù, capaci di reagire dopo la doppia sconfitta con Juventus e Bologna e di portarsi a +7 sulla terzultima. La squadra di Paolo Zanetti non può ancora considerarsi fuori pericolo ma rispetto ad un paio di mesi fa l’obiettivo del mantenimento della categoria appare più alla portata.Idi31A,e Premier League (LaPresse) – IlVeggente.it Nei bassifondi della classifica, infatti, continuano a procedere a rilento. E tra le squadre che rischiano di essere risucchiate c’è pure il Parma.