Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 1 aprile 2025: film e intrattenimento

Leggi su Lopinionista.it

Su Rai Uno Morgane – Detective geniale, su Canale 5 Empoli-Bologna. Guida aiTv della serata di martedì 1Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 1? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Tre dalle 21.20 Stai con me? Charlie Burnz, esperto scrittore di commedie, incontra Emma Payge, cantante di strada a New York, e tra loro nasce un’amicizia improbabile ma commovente. La loro connessione supera il divario generazionale, ridefinendo amore e fiducia. Su Rai 4 dalle 21.20 Shorta. Gli agenti Jens e Mike sono di pattuglia nel ghetto di Svalegården quando la radio annuncia la morte di Talib, giovane sotto custodia della polizia qualche ora prima.