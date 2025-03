I prezzi della spesa tornano a salire, quanto è aumentata l’inflazione a marzo e perché

Leggi su Fanpage.it

Dopo oltre un anno l'inflazione torna a toccare la soglia del 2% in Italia. L'aumento dei, registrato dall'Istat, è dovuto soprattutto all'incremento del costo dell'energia. Non è un dato preoccupante in sé, ma il segno che da inizio anno la salita deiè ripresa e, con i dazi in arrivo, potrebbe accelerare.