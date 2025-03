Gamberorosso.it - "I Piwi non devono entrare nelle Doc. Dealcolati? Mi sono ricreduto”. La posizione di Angelo Gaja

I cambiamenti della viticolturastati al centro della prolusione con cuiha aperto ad Alba l’anno accademico dell’Accademia italiana della vite e del vino. Cambiamenti legati al modo di comunicare il vino, ma anche di produrlo viste le nuove sfide – climatiche e di mercato - davanti a cui ci troviamo. Il re del Barbaresco fa perfino un passo indietro sui vini, ma c’è un tema su cui si dice assolutamente contrario: l’entrata dei vitigni resistentiDoc.Combattere il climate change ma senza i vitigni resistenti«Con il cambiamento climatico, che preoccupa per la salute del vigneto, c’è da imparare a conviverci – dice- I patogeni, sempre più aggressivi, non li puoi far fuori tutti e allora diventa importante la capacità di adattamento (nel vigneto, in cantina, sul mercato), di introdurre nuove scelte e non pensare che quella sia la scelta definitiva».