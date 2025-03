Ilgiorno.it - I nostri migliori amici da proteggere. Il modello “Benessere animale”

Cani, gatti, ma anche pesci, conigli, furetti, criceti e animali esotici. Il nuovo Regolamento del, approvato dal Consiglio di Brugherio, definisce condizioni di vita, dimensioni delle gabbie e uscite giornaliere di tutti glia quattro zampe. "Il precedente regolamento risaliva al 2007 - ricorda Mariele Benzi, vicesindaco con delega al-, era scarno e non consentiva di disciplinare l’attività. Per esempio, senza regole definite non era possibile dare contributi alle associazioni". Alla stesura hanno partecipato l’Ufficio ecologia e il consigliere Fulvio Beretta. Suggerimenti sono arrivati dall’Associazione ConFido, da Enpa, da consiglieri di opposizione e dalla polizia locale. Ne è uscito un documento di 52 articoli, giudicato dalle realtà di settore come il più completo della Brianza, a cui si stanno ispirando anche altri Comuni.