I meme di Musk Gaza Smeralda e la nuova estetica dei predatori

Nel fine settimana l’account X ufficiale della Commissione esteri della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha postato (twittato? icsato?) un breve video (gif animata,mobile, fate voi) in cui dei signori con le facce ridenti di Donald Trump, J.D. Vance ed Elonportano a spalla, ballando per la felicità, una bara con su scritto «Usaid».L’immagine degli uomini più ricchi e potenti del pianeta che gioiscono per avere chiuso il programma di aiuti ai paesi poveri, mentre continuano ad arricchirsi anche grazie ai mille spudorati conflitti d’interessi in cui nuotano come pesci nell’acqua, non è semplicemente qualcosa di osceno. È il segno dellaepoca, già annunciata dal video su «Trump» ritwittato (ripostato? reicsato?) dall’account ufficiale del presidente degli Stati Uniti, e prima ancora dalcon cuiirrideva Volodymyr Zelensky (una specie di fotomontaggio con il volto del presidente ucraino appiccicato sulla faccia di un tizio immortalato mentre sembra stia facendo un grosso sforzo, con sopra la scritta: «Quando sono passati cinque minuti e non hai ancora chiesto un miliardo di dollari in aiuti»).