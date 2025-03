Movieplayer.it - I Maghi di Waverly: Ritorno a Waverly Place: Disney rinnova la serie per una seconda stagione

Lasequel Idi, con Selena Gomez e David Henrie, è statata per unada. I celebridisono riapparsi sul piccolo schermo con il sequel Idi, che ha segnato ildi Selena Gomez e David Henrie. A un mese dal finale della prima, andato in onda il 28 febbraio,Branded Television ha annunciato ufficialmente il rinnovo per una, la cui produzione inizierà ad aprile a Los Angeles. Trama, cast di IdiIl sequel segue la vita adulta di Justin Russo, che ha scelto di vivere senza magia insieme alla sua famiglia: la moglie .