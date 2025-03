I disturbi del comportamento alimentare | killer silenti

Leggi su Ilblogdigio.it

Anoressia, bulimia e tutte le patologie legate al cattivo uso del cibo rappresentano oggi una vera e propria emergenza sanitaria nel mondo dei giovani adolescenti in primis, ma anche in quello dei bambini e degli adulti. Ne abbiamo parlato durante la puntata dal titolo SPECCHI RIFLESSI andata in onda ieri su Campi Flegrei TV nell’ambito . IdelIl Blog di Giò.