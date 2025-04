I disturbi del comportamento alimentare | killer silenti

disturbi del comportamento alimentare: killer silenti Il Blog di Giò. Leggi su Ilblogdigio.it Anoressia, bulimia e tutte le patologie legate al cattivo uso del cibo rappresentano oggi una vera e propria emergenza sanitaria nel mondo dei giovani adolescenti in primis, ma anche in quello dei bambini e degli adulti. Ne abbiamo parlato durante la puntata dal titolo SPECCHI RIFLESSI andata in onda ieri su Campi Flegrei TV nell’ambito . IdelIl Blog di Giò.

Disturbi alimentari: cos'è la vigoressia e perché colpisce soprattutto gli sportivi. Quali sono le discipline. Disturbi alimentari, la prevenzione contro anoressia e bulimia inizia dalle scuole. «Bullizzato in famiglia perché soffro di binge eating: mi abbuffo nonostante la nausea. Gli uomini hanno paura. Don Enzo, un prete tra i pazienti con disturbi alimentari. Disturbi alimentari, la storia di Giulia: «Ho sconfitto l'anoressia grazie alla musica, il corpo è nostro alleato». Il cibo e noi | Sono sempre più giovani le persone vittime di disturbi alimentari.

