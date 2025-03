Game-experience.it - I dev kit di Nintendo Switch 2 non hanno l’uscita in 4K, per un rumor

Leggi su Game-experience.it

Manca poco alla presentazione ufficiale di2, prevista per il 2 aprile, ma continuano a circolare indiscrezioni sulle caratteristiche tecniche della nuova console. Secondo un recente, i kit di sviluppo (dev kit) inviati agli sviluppatori non dispongono di un’uscita video in 4K, sollevando dubbi sulla reale capacità della console di supportare questa risoluzione.L’informazione proviene da Tom Henderson di Insider Gaming, il quale ha dichiarato di aver sentito questa indiscrezione da uno sviluppatore presente alla Game Developers Conference (GDC) e successivamente confermata via email da un’altra fonte. Tuttavia, la mancanza del 4K nei dev kit non implica automaticamente che la versione finale della console sarà priva di questa funzionalità. Spesso infatti i kit di sviluppo differiscono dal modello definitivo, escludendo elementi non essenziali per il debugging o includendo componenti extra come maggiore memoria.