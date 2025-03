Lanotiziagiornale.it - I dazi affossano i mercati, a rischio pure i tagli dei tassi

L’attesa è quasi finita. Domani sarà il grande giorno, quello della “liberazione” secondo Donald Trump. Più realisticamente, il giorno dell’inizio della guerra commerciale. Ma le conseguenze deisi fanno già sentire, ancor prima della loro entrata in vigore. Il primo effetto si ha sui, con tutti i principali listini europei che hanno concluso la seduta in forte calo. Gli investitori non nascondono la loro preoccupazione sull’impatto di una guerra commerciale e così da Parigi (-1,58%) a Londra (-0,88%), passando per Milano (-1,77%), tutte le Borse europee hanno chiuso in rosso, bruciando 245 miliardi.D’altronde il calo è diffuso, è partito dall’Asia e ha raggiunto anche Wall Street. A beneficiarne è solo l’oro: il bene rifugio per eccellenza continua il suo rally, superando per la prima volta i 3.