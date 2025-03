Ilrestodelcarlino.it - I collettivi respingono l’estrema destra: "Qui non si passa"

"A Reggio non si". È il leitmotiv gridato a gran voce daidi estrema sinistra che si sono radunati sotto allo stadio Mirabello in via Matteotti. I militanti dei centri sociali Lab Aq16, Casa Bettola e Città Migrante – una volta appartenenti ai cosiddetti ‘disobbedienti’ – appoggiati anche da Fronte della Gioventù Comunista e Cobas, hanno sfilato fino in circonvallazione, fermandosi in mezzo all’incrocio di piazzale Tricolore, bloccando il traffico per una mezzoretta buona, arrivando a ridosso (come da accordi e autorizzazioni concesse dalla questura) di viale IV Novembre che conduce alla stazione, per far sentire la loro voce ai ‘Patrioti’ a poca distanza in piazzale Europa. Fumogeni e canti – come il simbolico ‘Bella Ciao’ – dietro al mega eloquente striscione che recita ‘Reggio Antifa – Nessuno spazio per i fascisti’.