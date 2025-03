Cultweb.it - I “calzini” di Prada sono un caso: costano 450 euro e non coprono nemmeno il piede

Nel vasto universo della moda di lusso, dove il prezzo di un capo d’abbigliamento spesso non riflette solo il valore del materiale ma anche quello del brand, capita di imbattersi in prodotti che lasciano interdetti. L’ultimo esempio di questo fenomeno riguarda un paio di “” firmati Miu Miu, che hanno scatenato un acceso dibattito sul web. Il motivo?la bellezza di 450ma, a quanto pare, non svolgonola loro funzione primaria: ossia coprire interamente il.Si tratta, piuttosto, di una sorta di ghetta a maglia larga che si ferma a metà, lasciando scoperta la punta. Un accessorio che, più che un calzino nel senso tradizionale, sembra un elemento pensato per essere indossato con dei sandali e che, onestamente, non svolgonouna funzione decorativa.