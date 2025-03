Ilfattoquotidiano.it - “I calciatori flirtano con me in campo e poi mi scrivono su Instagram”: il racconto dell’arbitra spagnola

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Hanno cercato di flirtare con me durante una partita. Non so se i 24enni sono peggio dei 16enni”. E poi ancora: “Guardano la distinta, vedono il mio nome e cercano di mandarmi una richiesta su. Il mio nome completo appare sulla distinta. Dopo le partite, ho ricevuto richieste suda giocatori e anche da privati”. Carla García Alarcón è un’arbitracon più di 31mila follower sui social che dirige match di calcio di categorie inferiori. Nell’episodio 102 del podcast Lover Studios, la 21enne ha parlato della sua esperienza nel mondo del calcio: dal sogno di arbitrare in Liga fino ad alcuni aneddoti legati ache hanno avuto modo di vederla all’opera in.“Micose tipo: ‘Hai arbitrato molto bene”, o ‘Quello non era cartellino giallo’ e così via.