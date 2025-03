Juventusnews24.com - Huijsen Bournemouth, la sua esplosione fa felice anche la Juve: quanto può incassare il club da una futura cessione. La cifra

L'esplosione in Premier League e non solo di Dean Huijsen potrebbe presto far felice anche la Juve. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che svela come i bianconeri si siano riservati una clausola sulla sua futura rivendita. Se in estate il centrale dovesse lasciare il Bournemouth per la clausola da 50 milioni di euro i bianconeri a quel punto incasserebbero circa 3-4 milioni di euro, a dire il 10% sulla futura rivendita come da accordi.