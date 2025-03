Universalmovies.it - House of the Dragon S3 | Tommy Flanagan nel cast

La produzione della Stagione 3 diof theè oramai prossima a partire, ma nell’attesa spazio aling.Secondo un aggiornamento proveniente da Deadline, infatti, l’attore veteranosi è unito alin un ruolo considerato chiave ai fini della narrazione della terza stagione. La fonte ha infatti riferito che l’attore avrà il ruolo di Ser Roderick Dustin, un signore della guerra del nord temprato dalle battaglie che guida un folto contingente di soldati veterani noti come Lupi d’Inverno in battaglia durante la Danza dei Draghi per sostenere le rivendicazioni di Rhaenyra Targaryen.In precedenza, ildiof theS3 ha accolto James Norton nel ruolo di Ormund Hightower, altro importante personaggio nei romanzi di George R.R. Martin che, guarda caso, avrà uno scontro sanguinario sul campo di battaglia proprio contro Ser Roderick Dustin.