House of the Dragon | iniziate le riprese della terza stagione prossimamente su Sky e NOW

nel Regno Unito lediOF THE, l’amatissima saga ambientata 200 anni prima degli eventi citati nella serie dei record “Il Trono di Spade”, che arriveràsu Sky e in streaming su NOW in contemporanea assoluta con gli US. Tratta dal romanzo “Fuoco e Sangue” di George R.R. Martin,OF THEracconta la storialeggendaria Casa Targaryen.In 8 nuovi episodi, lavedrà nel cast il ritorno di: Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin e Abubakar Salim.