Movieplayer.it - House of the Dragon 3: annunciato l'inizio delle riprese e l'arrivo di nuovi membri del cast

Leggi su Movieplayer.it

HBO haufficialmente l'della stagione 3 della serieof the, rivelando anche due arrivi nel. I produttori della serieof thehannoufficialmente l'della stagione 3 della serie tratta dai romanzi scritti da George R.R. Martin. Il progetto è ideato come prequel del cult Il Trono di Spade, mostrando eventi che si sono svolti 200 anni prima di quelli che hanno visti coinvolti personaggi come Jon Snow, Daenerys, Arya e Sansa Stark, e Cersei. Ildella nuova stagione La terza stagione diof thearriverà prossimamente su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea con gli Stati Uniti. La serie è tratta dal romanzo Fuoco .