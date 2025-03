Inter-news.it - Highlights Serie A | Napoli-Milan 2-1: un tempo regalato a Conte

, partita delle 20.45 della domenica e valida per la trentesima giornata diA, è finita 2-1 a favore degli azzurri. Primovergognoso dei rossoneri e anche decisivo. Di seguito il video con i gol e glidella partita che si giocato allo Stadio Diego Armando Maradona.UNVERGOGNOSO – Al Diego Armando Maradona va in scena, partita che chiude la domenica diA. Gli azzurri sono chiamati a rispondere all’Inter, che nel tardo pomeriggio ha battuto l’Udinese 2-1. Dall’altro lato, il Diavolo è praticamente all’ultima spiaggia per sperare ancora nel quarto posto. Tutte le rivali hanno vinto: dal Bologna alla Juventus, passando per la Roma e la Fiorentina. Ma i rossoneri iniziano malissimo. Dopo nemmeno un minuto, Di Lorenzo lancia Matteo Politano, che sfrutta l’incomprensione tra Theo Hernandez e Pavlovic per siglare l’1-0.