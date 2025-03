Sport.quotidiano.net - Hellas Verona-Parma 0-0, lo scontro salvezza al Bentegodi termina a reti inviolate

, 31 marzo 2025 - Èta senza vincitori né vinti, la sfidatra. Valido per la 30^ giornata di Serie A, il match del lunedì pomeriggio disputato alsi è concluso sul risultato di 0-0. Ad un primo tempo interessante ha lasciato spazio una ripresa più sterile, durante la quale entrambe le compagini hanno più pensato a non prenderle che a darle. Questo risultato regala a ciascuna un punticino per muovere la classifica, che vede gli scaligeri a quota 30 punti e i ducali a 26. La squadra di Chivu resta pericolosamente vicina alla zona retrocessione, distante solamente tre punti. Le formazioni titolari L'si schiera in campo con la difesa a tre. Paolo Zanetti sceglie Montipò tra i pali e Ghilardi, Coppola e Valentini a protezione della porta.