Helen Mirren boccia James Bond | Saga intrisa di un profondo sessismo

Leggi su Open.online

non fa per me». Un Premio Oscar, quattro Golden Globe, quattro Emmy e un Tony, quando, 79 anni, una delle più grandi attrici inglesi di sempre, parla tutto ciò che dice ha un peso. L’occasione è un’intervista per il film di Guy Ritchie, MobLand, in cui troverà come co-protagonista Pierce Brosnan, uno dei più noti 007 di sempre, e che arriva nei giorni in cui la produzione dello 007 più famoso del cinema è passata nelle mani degli Amazon MGM Studios, e sui giornali inglesi si parla di come laverrà modificata e forse anche attualizzata rispetto i ruoli femminili. Su questoha un’opinione ben precisa: «Non mi è mai piaciuto. Non mi piacevano le donne nei. L’intero concetto diè intriso e nato da un».