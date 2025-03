Hayley Atwell parla del suo cameo poco convincente come Agente Carter in Doctor Strange nel Multiverso della Follia

Leggi su Cinefilos.it

del suoinnelLa star di Captain Americaha recentementeto del suo brevenei panni di Capitanin “nel”, esprimendo disappunto per il trattamento riservato al suo personaggio nel film.ha interpretato per la prima volta Peggynel film Captain America: Il primo vendicatore del 2011, dove è diventata una delle preferite dai fan. In seguito, ha ricevuto la sua serie spin-off, Agent, che è andata in onda per due stagioni, ed è apparsa in molti altri film del Marvel Cinematic Universe, tra cui Captain America: Il soldato d’inverno e Avengers: Endgame.Più recentemente,ha doppiato una versione alternativa di Peggy che ha ricevuto il siero dei super soldati in What If.