Superguidatv.it - Hard Home: una sadica vendetta in un b-movie fine a se stesso – Recensione

Mary è una donna reduce da una tragedia che ha l’ha profondamente segnata: la figlia adolescente, che da poco tempo si era ripresa da una grave patologia agli arti inferiori, è stata infatti brutalmente uccisa da un serial killer conosciuto come El Diablo. Questi non soltanto l’ha violentata ma l’ha anche torturata per lungo tempo prima di condurla alla morte, utilizzando il medesimo modus operandi che aveva già sperimentato con altre sue malcapitate vittime.Inla protagonista è pronta a tutto pur di farla pagare all’aguzzino e per farlo ha organizzato un piano nei minimi dettagli. Dopo averlo rintracciato tramite una serie di indizi e alcune informazioni sensibili concessele da un’agente dell’FBI all’oscuro delle sue reali intenzioni, Mary riesce a sedarlo e lo rapisce, chiudendolo nel bagagliaio della sua auto per poi condurlo nella sua casa super-tecnologica.