Movieplayer.it - Hanako-kun, confermato il sequel della serie con il fantasma più amato del Giappone

Leggi su Movieplayer.it

Gli appassionatianime soprannaturale di successo-kun avranno molto da aspettarsi quest'anno, con l'anteprima delufficiale recentemente rilasciato. Gli amanti del soprannaturale e dell'umorismo dai toni gotici hanno di che esultare:-kun - I sette misteri dell'Accademia Kamome, noto anche come Toilet-Bound-kun,, l'anime che ha conquistato il pubblico con il suo stile colorato e avvincente e una narrazione drammatica, sta per espandere il suo universo con unatteso per luglio 2025. Ildi-kunL'annuncio è arrivato direttamente dagli account ufficiali, accompagnato da un primo teaser visual realizzato dall'illustratrice Aida, che ha regalato ai fan un'anticipazione dell'atmosfera che li attende. Crunchyroll, un traguardo storico, 15 milioni di abbonati: "Il mondo degli anime .